Heidi Bjerga sørger for fredsplass i Sandnes

FREDSPLASS: Her på Ruten har ordfører Stanley Wirak takket ja til å plante et fredstre som skal symbolisere at Sandnes kommune er medlem av Ordførere for fred. Heidi Bjerga ser gjerne at området ved det nye rådhuset også bli tatt med i vurderingen, men sier at tiltaket i seg selv er langt viktigere enn kommende plassering og tresort. FOTO: Andras Kydland