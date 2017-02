– Regjeringen sender signal om at de lenger ikke vil betale forsikringspolisen for den tryggheten Heimevernet representerer, sier stabssjef Jan Ivar Hoff om heimevernskuttene. FOTO: Frode Olsen

I Agder og Rogaland kuttes antallet heimevernsoldater kuttes med en drøy tredjedel. Nå går stabssjef i Vatneleiren, Jan Ivar Hoff, ut og advarer om at nedskjæringene gjør at de ikke vil kunne bistå det sivile lokalsamfunnet i like stor grad som før.