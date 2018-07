Hoggorm skaper vansker i barnehage

SÅ HOGGORMEN: Troy peker og viser hvor han så hoggormen. Han er imidlertid litt uenig med de to andre barnehagebarna Zakarias (t. høyre) og Simen om hvor stor den var. Styrer Ann Kristin Gausel prøver å mekle. Foto: Trond Eirik Olsen

Hoggorm som tar seg inn på lekeområdet har blitt et såpass stort problem ved Kleivane barnehage at man har lagt egne planer for å forhindre uheldige episoder. Tre ganger i vår/sommer har de fått uventet besøk av den fryktede ormen.