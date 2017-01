Høle skule imponerer på måling

SKOLE: Høle skule gjør det bra på en nasjonal måling som måler hvor mye den enkelte skole bidrar til det elevene lærer. Det skriver Stavanger Aftenblad. På ungdomstrinnet var Høle blant de skolene som løftet elevene mest.

– Vi deler dette resultatet med foreldrene, som er flinke til å motivere elevene og fortelle dem hvor viktig skolen er, sier rektor Arvid Strand til Aftenbladet.

Uavhengig av bakgrunn

Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet målt hvor mye hver skole bidrar til de enkelte elevers læringsprosess. Enkelt sagt vil enhver skoles resultater på nasjonale prøver bli påvirket ikke bare ut fra hva som skjer på skolen, men også av elevenes bakgrunn, som for eksempel foreldrenes utdanningsnivå og inntekt. Undersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå tar hensyn til dette, og blir dermed en indikator på hvor mye skoler tilrettelegger for læring. Det som måles i undersøkelsen er resultater på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. og 8. trinn og eksamen på 10. trinn, kontrollert for elevenes bakgrunn. I Rogaland lå en av fire ungdomsskoler over snittet.

– Mange i Rogaland bidrar mye

– Undersøkelsen viser at mange skoler i Rogaland bidrar mye til det elevene lærer, særlig gjelder dette på ungdomstrinnet. Men vi ser store forskjeller mellom skoler og kommuner innad i fylket, og dette bør lokale skoleledere og politikere ta tak i, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Røe Isaksen varsler at kvalitetsforskjeller i skolen blir et sentralt tema når regjeringen til våren legger fram sin nye stortingsmelding om norsk skole.