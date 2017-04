GAV BESKJED: Helene Barkved diskuterte med Pål Morten Borgli (Frp) og leder for bydelsutvalget på Austrått, Per-Einar Sæbbe (Ap), da partene møttes i 2016. Nå er hun styreleder for Skaarlia friluftsskole, men får ikke støtte fra kommunens flertallspartier når et gjelder planene om privat friluftsskole i området.