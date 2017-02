Hvert rom kommunen leier her koster over 20.000 kroner i måneden

HOSPITS: Kommunen leier hospitsplasser av flere private aktører, deriblant Bedriftshotellet. Etter det Sandnesposten erfarer, koster hver plass her i overkant av 20.000 kroner i måneden. FOTO: Frode Olsen

For at rusavhengige uten bolig ikke skal sove på gaten, har kommunen i mange år hatt avtaler med private aktører som Bedriftshotellet. Avtalene sørger for et midlertidig botilbud, men de koster.