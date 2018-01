Informasjonen ingen togpendlere vil høre

NOK ER NOK: Leder for pendlerforeningen på Jærbanen, Joakim Grude, synes alle stansene i togtrafikken vitner om dårlig planlegging. Foto: Merete Horpestad, Dalane Tidende

De siste åtte somrene har Bane NOR periodevis holdt Jærbanen stengt. Nå viser det seg at «buss for tog» noen ganger har blitt gjennomført uten at Bane Nor har utført planlagt arbeid. – Velviljen blant pendlerne er over, sier leder Joakim Grude i Pendlerforeningen.