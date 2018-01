Ingen snarlig løsning for Hjelpelageret

INGEN LOVNADER: Margret Hagerup (H) kunne ikke love mer midler til videre drift da hun besøkte Hjelpelageret. Fra venstre: Margret Hagerup, virksomhetsleder Margrethe Sele i flyktningenheten i Sandnes kommune, Svend-Erik Fjordholm i Lions Sandnes, leder Inger Marie Monsen i Stiftelsen Sandnes Hjelpelager og Per Eivind Kvammen i Sentrumkirken. FOTO: Trond Eirik Olsen

Stortingsrepresentant Margret Hagerup (H) er imponert over Hjelpelagerets innsats, men kan ikke love midler til fremtidig drift. Nå brenner det et blått lys for et unikt tilbud som i dag også brukes av NAV.