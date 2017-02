 Ingenting er viktigere enn egen bolig

HOSPITS: Det var da hun ble bostedsløs og plassert på hospits at Vibeke kom i kontakt med rusmidler for første gang. FOTO: Frode Olsen

I kjølvannet av diskusjonen om de planlagte småhusene for rusmiddelavhengige på Lura, besøkte Sandnesposten Funkishuset for å høre med brukerne der hva bolig betyr for dem. Felles for alle var at de mente at bolig er altoverveiende for et verdig liv.