Kjørte med 2,2 i promille midt på dagen

PROMILLE: Klokken halv tolv på dagen hadde mannen en promille på hele 2,2. FOTO: Sandnesposten

Medbilister ble bekymret for kjøringen til mannen, og kontaktet politiet, som stoppet ham på Malmheim. Det viste seg at han hadde hele 2,2 i promille. To dager senere ble han stoppet igjen, denne gangen med narkotika i blodet.