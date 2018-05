Kreftsykdom gjorde at heltehistorie ble kjent

EDEL DÅD: Oberstløytnant og nestkommanderende for heimevernet i Agder og Rogaland, Jan Ivar Hoff, får 8. mai overrakt Forsvarets medalje for edel dåd. FOTO: Trond Eirik Olsen

Oberstløytnant Jan Ivar Hoff har reddet en afrikansk konge og 550 sivile fra et blodbad. 8. mai blir han hedret med Forsvarets medalje for edel dåd, men de sterke historiene var egentlig ikke ment for offentligheten.