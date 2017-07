Lise Birgitte Gaard har nedsatt taleevne. Torsdag ble hun nektet servering på Banken, til tross for at hun var helt edru. FOTO: Kåre Magne Gaard

Banken nektet å servere en Lise Birgitte Gaard, og argumenterte med at hun var for beruset. Forklaringen om at hun har nedsatt taleevne, ville de ikke høre på. Nå legger eier Tommy Skjæveland seg langflat.