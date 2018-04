Dagens gauk: Lokale melkebønder ble hedret

FIKK SØLVTINA: Leidulv Harboe og Ingvild Kjosavik mottok nylig sølvtina fra Tine for mangeårig, god melkeproduksjon. Kjetil Kjosavik og Arild Tveit fra Sandnes ble også tildelt sølvtina. FOTO: Tine

Nylig ble Leidulv Harboe og Ingvild Kjosavik tildelt sølvtina fra Tine, som et bevis på at de over flere år har levert tipp topp melk.