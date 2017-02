IRRITERT: Sonja Hauan (i midten) var skuffet over manglende informasjon i saken. Flere ganger stilte hun spørsmål til representanter fra kommunen og mestringsenheten. FOTO: Frode Olsen

Over femti mennesker møtte frem da kommunen inviterte til folkemøte i anledning de fire småhusene for rusmiddelavhengige som skal settes opp på Lura. De aller fleste i salen uttrykket en sterk bekymring for planene.