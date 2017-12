Lyse Elnett er den potensielle leietakeren

BEKREFTER: Lyse Elnett bekrefter at de er interesserte i å leie lokaler i rådhuset. Det vil medføre en økonomisk gevinst for Sandnes kommune. FOTO: Frode Olsen

Sandnesposten kjenner til at det er Lyse Elnett som er den potensielle leietakeren av rådhuset i Sandnes. I tillegg skal selskapet Abri Vekst AS mest sannsynlig ha tilhold under samme tak.