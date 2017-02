FORFALL: Reidun Enge, leder i Hana bydelsutvalg, synes ikke noe særlig om at Vatne skole står til forfalls. Hun foreslår å ta lokalene i bruk som et midlertidig bydelshus. FOTO: Trond Eirik Olsen

Vatne skole har stått tom siden 2011 og forfaller stadig. Sist Sandnesposten skrev om saken, jobbet kommunen med planer om barnehage i lokalene, men disse planene har for lengst blitt lagt på is. Det er nytt for bydelslederen, som nå foreslår et midlertidig bydelshus.