I FULL GANG: Trond Jenssen og Frank Grannes arbeider nå med å reise stillas rundt Kamgarnspibå ved Sandnes kunst- og kulturhus. FOTO: Frode Olsen

Stillas & Riggecompaniet AS monterer i disse dager et digert stillas rundt den ærverdige Kamgarnspibå. I mai måned slippes murerne løs for å utføre jobben.