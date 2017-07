ÅPEN: Sabrina Masia mener det er viktig å være åpen om psykiske lidelser. FOTO: Frode Olsen

I februar 2016 anmeldte Sabrina Masia (22) to menn for ran og voldtektsforsøk. Ett år senere ble hun selv dømt for falsk forklaring. Hendelsen hadde kun funnet sted i hennes eget hode. Episoden ble et vendepunkt for henne. Nå står Sabrina fram for å hjelpe andre.