OPPRØMT: Sonja Hauan (t.h) kommer til å bli nærmeste nabo til de planlagte boligene som skal huse vanskeligstilte. Hun og ektemannen mener tomten er uegnet. Til venstre står Reidun Marie Enge (Ap) og kommunens byggesakssjef Mette Cecilie Nystrøm Brox. Bildet er tatt under befaringen den 8. mars. FOTO: Frode Olsen

Da Utvalget for byutvikling befarte tomten på Stokkastø hvor det skal bygges fire småhus for rusavhengige, møtte flere naboer opp for å si sin mening.