Natursteinspesialisten er konkurs

SLUTT: Jæren tingrett slo Natursteinspesialisten konkurs. FOTO: Håvard Ovesen

Natursteinspesialisten AS har begjært sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo. Det framgår at oppbudet er besluttet av styret. Begjæringen oppfyller de formelle kravene i konkursloven. Åtte ansatte mister dermed jobben.