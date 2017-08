Nok en bunadbutikk har åpnet dørene i Sandnes

HEKTISK: Butikkmedarbeider Hanne Tove Djup, medeier Marianne Lambersøy, og daglig leder og medeier Inger Sofie Kristiansen kan fortelle at det har vært stor pågang siden Embla bunader åpnet dørene på Kvadrat torsdag. FOTO: Håvard Ovesen

Et drøyt år etter at stavangerforretningen Embla åpnet en avlegger i Langgata, har turen kommet for nok en satsing, denne gangen på Kvadrat. Neste stopp er Grünerløkka.