FEIL VEI: Etter at tala stort sett har gått rett veg sidan januar, har bruttoarbeidsløysa den siste månaden auka i Sandnes. Det liker ikkje ordførar Stanley Wirak (Ap). FOTO: Andreas Kydland

Dei nyaste tala frå NAV viser at arbeidsløysa i fylket har gått ned. Men i Sandnes og nabokomunane har trenden snudd. Her har bruttoarbeidsløysa gått den siste månaden. – Krisa er ikkje over på Vestlandet, åtvarar ordførar Stanley Wirak (Ap).