Orker ikke leve i støyinferno på Ganddal

FORTVILET: Samboerparet Christer Løland Nilsen og Ingrid Foss Andersen frykter at de skal måtte bo i et støyinferno når anleggsveien for nye fylkesvei 505 kommer tett inntil huset deres. Nå ønsker de at Vegvesenet skal innløse eiendommen. FOTO: Trond Eirik Olsen