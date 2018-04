Kommentar: Over 20 år med politisk ansvarsfraskrivelse

2004: Dette bildet av punktmarkering i Solaveien er tatt for 13 år siden. Siden skolen ble renovert i 1997 har elever måttet krysse og lekt tett inntil Solaveien flere ganger daglig. Politikerne har siden den gang flere ganger vurdert å stenge veien, men det har aldri skjedd. Helt til den nye bomringen ble bestemt. Da kom beslutningen om å stenge. FOTO: Sandnesposten

En av de pinligste politiske avgjørelsene på lang tid må være da politikerne bestemte seg for å stenge Solaveien på grunn av faren for at noen bilister skal snike seg unna kommende bomavgift.