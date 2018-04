Peker på to utfordringer i Sandnesskolen

FORNØYD: Arne Buchholdt Espedal er genrelt veldig godt fornøyd med arbeidet som gjøres i Sandnesskolen. Økt sykefravær og ujevne resultater ved de ulike skolene er noe han ønsker kommunen skal se på med alvor. FOTO: Andreas Kydland

For to år siden vedtok bystyret planen for«Kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i Sandnesskolen». Resultatvurderingen for 2017 viser økt sykefravær blant lærere og varierende resultater.