Politiet avhører ung mann mistenkt for ransforsøk

SOMA: Det var i dette området den 77 år gamle damen ble utsatt for ransforsøket. FOTO: Ronny Hjertås

Søndag ble en 77 år gammel kvinne utsatt for et ransforsøk i nærheten av Soma skole og Soma kirkegård. Politiet gikk søndag kveld ut og sa at en mann har blitt siktet i saken. Det medfører ikke riktighet.