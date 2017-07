RANSFORSØK: Det er i dette området kvinnen skal ha blitt forsøkt ranet. Politiet etterlyser nå vitner. FOTO: Ronny Hjertås

Avhøret av en ung mann fra Soma brakte ikke klarhet i hendelsesforløpet forut for et antatt ransforsøk av en 77 år gammel dame søndag ettermiddag. Nå etterlyser politiet et sentralt vitne.