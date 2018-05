Bekrefter at Dagestad høyaktuell

I SAMTALER: Bjarte Sveinsvoll Dagestad (H) var på plass da grunnsteinen ble støpt ned i byens nye rådhus. Når bygningen står ferdig vil den trolig utgjøre hans arbeidsplass i flere år fremover. Om det blir som toppleder for Høyre blir avgjort før sommerferien 2018. FOTO: Frode Olsen

Leder Arne Norheim i Sandnes Høyres nominasjonskomité forteller at de gjennomfører samtaler med fem til ti politikere de ser for seg kan være neste ordførerkandidat for Sandnes Høyre.