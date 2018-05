Preikestolen kan glippe til Strand kommune

SKAL STEMMES OVER: Preikestolen tilhører Forsand kommune. Snart skal innbyggere i Forsand stemme over om å gi bort sju prosent av kommunens areal til Strand kommune. Til slutt er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som avgjør saken. Foto: Jens Bjørheim, Strandbuen

Sterke politiske krefter sørger for at det i sommer skal skje en folkeavstemming for eller i mot en grensejustering av Forsand kommune. Enkelte mener det er fornuftig å gi sju prosent av kommunens areal, inkludert Preikestolen, til Strand kommune.