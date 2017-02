EKTESKAP; Forsand-ordfører Bjarte Dagestad (H), og Stanley Wirak (Ap) fra Sandnes, får etter alle solemerker viljen sin om sammenslåing av de to kommunene. FOTO: Frode Olsen

Regjeringen holder pressekonferanse onsdag morgen klokken 08.30 etter at det i går kveld ble kjent at regjeringen og støttepartiene hadde blitt enige om et nytt norgeskart. Aftenposten meldte sent tirsdags kveld at Sandnes og Forsand mest trolig får lov til å slå seg sammen.