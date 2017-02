Samefolkets dag i Langgata

SAMEFOLKETS DAG: Fleire stoppa opp ved lavvoen i Langgata der Samenes folkeforbund markerte Samefolkets dag måndag. Astrid Aase (t.v.) stoppa og for prat og reinsdyrbuljong. Til venstre ser me Kathe Selnes og Mindor Elvemo frå Samenes landsforbund. FOTO: Borghild Gudmestad

Måndag sto det ein svær lavvo midt i Langgata. Eigarane serverte reinsdyrbuljong for å feira Samefolkets dag. Hundre år etter at det fyrste samiske landsmøtet blei halde i Trondheim, blei samefolkets dag for fyrste gong feira i Sandnesgatene.