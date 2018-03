Sandnes Ulf har finansieringen i boks

HASTEMØTE: Ordføreren har gjort noe så uvanlig å kalle inn medlemmene i formannskapet til ekstraordinært møte tirsdag. Mange av medlemmene er bortreist, men møtet skal finne sted ved hjelp av telefon- og videooverføring. FOTO: Frode Olsen

Ordfører Stanley Wirak har kalt inn til formannskapsmøte tirsdag 27. mars for å ytterligere behandle finansieringen av nytt stadion.To lokale konsern har gitt garantier for 15 millioner kroner klubben manglet. Nå vil de ha klarsignal på om den løsningen er god nok for kommunen.