Seland (H) frykter for kommunens omdømme

Thor Magne Seland (H): Gruppelederen ber nå kontrollutvalget om en revisjonsrapport. Han mener det er uheldig at kommunen med sitt store kontrollorgan havner i slike situasjoner. FOTO: Frode Olsen

Sandnes eiendomsselskap KF erkjenner at de over en fireårsperiode har brutt reglene for offentlig anskaffelse til en sum av over 1,4 millioner kroner. Thor Magne Seland (H) mener dette føyer seg inn i en rekke av saker som kan svekke kommunens omdømme.