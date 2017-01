Seriebedrager fra Sandnes dømt for telefonsvindel

SOLGTE IKKE: En mann fra Sandnes har i Jæren tingrett blitt dømt for å ta betalt for en telefon han aldri hadde til hensikt å levere. FOTO: Andreas Kydland

Mannen i trettiårene har blitt dømt for bedrageri og mindre narkotikaforbrytelser flere ganger tidligere, men erklærte seg ikke skyldig da han måtte møte i retten siktet for å ha tatt betaling for en telefon han ikke hadde tenkt å gi fra seg.