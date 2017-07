Snart får Kåre igjen tak over hodet

TORGHANDLER: Inntil videre må torghandler Kåre Andersen klare seg uten tak i Flintergata. FOTO: Kåre Magne Gaard

Da gulvet under Lanternen ble hevet bestemte Sandnes Sentrum og kommunen at torghandler Kåre Andersen ikke lenger fikk stå under taket for å selge grønnsaker. Nå er midlertidige forbedringer snart på plass.