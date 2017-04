Søkte skjenkebevilling, så brøt de alkoholloven

BRUDD: Den nyoppstartede kjeden Lucky Bowl har nylig overtatt lokalene til Metro Bowling på Hana. I februar ble det servert alkohol i et lukket selskap, uten at noen med ansvar for skjenkingen var til stede, har politiet skrevet i en rapport. FOTO: Andreas Kydland

Lucky Bowl på Hana har søkt skjenkebevilling. Men i midten av februar ble det skjenket alkohol i et lukket selskap uten at noen med ansvar for skjenkingen var til stede.