Store trær skaper store problemer

MØTE: Parkforvalter Hans Børge Ånestad orienterte fredag noen av beboerne i Solaveien 3 om farene ved å beskjære trærne for mye. Beboer Rolv Messmer og styremedlem Julie Karin Meling Paulsen fikk ingen garantier for at trærne blir kuttet så mye som de ønsker. FOTO: Trond Eirik Olsen