GRENSE: Får kommunestyret i Strand det som de vil, kommer en eventuell ny grense mot Sandnes til å gå midt i Lysefjorden. Preikestolen vil i så fall bli liggende på Strand-siden. FOTO: John Sandvik, Strandbuen

Onsdag kveld vedtok kommunestyret i Strand at dersom Sandnes og Forsand blir én kommune, bør grensene justeres slik at områdene nord for Lysefjorden blir en del av Strand. – Uhørt, tordner ordførerne i Sandnes og Forsand.