Takket nei til folkebad med Stavanger

GØY I VANN: Hos SSLK får barn og unge muligheten til å boltre seg i bassenget over lengre tid. Ikke alle unge i kommunen er like heldige. Fra venstre: Elin Meling, Ida Byre Olsen, Ihsan Padke, Eline Vik, Camilla Talberg, Andrea Skeie og Marthine Halberg. FOTO: Privat

Rådmann Bodil Sivertsen opplyste i formannskapet at Sandnes har mottatt en ny forespørsel fra Stavanger med ønske om å se på mulighetene for et felles folkebad.