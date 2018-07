Unikt rotalent fra Stangeland

TALENT: Sigrid Nilsen fra Stangeland er et råskinn i robåten. Foto: Frode Olsen

Etter seks år som fotballspiller for Sandnes Ulf, klikket Sigrid Nilsen seg inn på hjemmesidene til Stavanger roklubb. Et drøyt år senere tok hun bronsemedalje i Nordisk mesterskap for juniorer sammen med makker Siri Tønnessen.