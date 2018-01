Utrettelige i kampen mot retusjert reklame

UNDERSKRIFTER: De 469 underskriftene fører til at kampen mot retusjert reklame blir tatt opp i bystyret som egen sak. FOTO: Frode Olsen

Det var i fjor høst at lokallaget til Norske Kvinners Sanitetsforening virkelig satte inn støtet mot det de oppfatter som et skjønnhetstyranni mot dagens ungdom. Nå vil de ha kommunen med på laget, og et forbud og sterkere kontroll av retusjert reklame i det offentlige rom.