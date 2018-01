Vil skåne barnefamilier i bommen

FORESLÅR FRITAK: Ordfører Stanley Wirak mener barnefamilier som er avhengige av to biler for levering i barnehage bør få fritak dersom de må gjennom den kommende bomringen for å levere. FOTO: Andreas Dirdal Kydland

Ordfører Stanley Wirak (Ap) mener barnefamilier som er avhengige av to biler og som må passere bomstasjon for å levere, kan få fritak for én av bilene.