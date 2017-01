Finansiering via pensjonsfondet bekymrer

KOSTER PENGER: Det nye stadionanlegget vil koste rundt 150 millioner kroner. FOTO: Illustrasjon: Plan arkitekter

Under møte i formannskapet ble de nye stadionplanene de Sandnes Ulf diskutert. Intensjonen var å bli enige om en avtale som vil bli banket gjennom på neste bystyremøte 6. februar. Heidi Bjerga (SV) uttrykket sterk bekymring for at deler av kommunens finansiering skal skje Pensjonsfondet.