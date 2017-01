Ingen sykkelvei til det nye rulleskianlegget i Melshei

SYKKELSTI: Det blir ingen sykkelvei langs den smale Melsheiveien og opp til det nye rulleskianlegget i Melshei, i alle fall ikke med det første. Posisjonspolitikerne har nemlig omdisponert pengene som egentlig var satt av til dette. Det skriver Stavanger Aftenblad.

Rådmannen hadde satt av 5 millioner kroner til å bygge den 2 kilometer lange gang- og sykkelstien som allerede lå inne i reguleringsplanen. Disse pengene har nå blitt tatt ut av økonomiplanen.

Nestleder i utvalg for byutvikling, Martin S. Håland (Sp), sier til Aftenbladet at posisjonen ser behovet for sykkelsti langs Melsheiveien, men ikke hadde råd:

– Vi har smått med midler til dette, og da måtte vi prioritere andre gang- og sykkelveier som har vært planlagt i mange år. Vi ser behovet og skulle gjerne fått det til, sier Håland.

Sandnes Arena og den 4,5 kilometer lange rulleskiløypa skal etter planen stå klar til Blinkfestivalen 26. juli neste år. Anlegget er anslått å koste rundt 45 millioner kroner.