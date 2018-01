 Kan husene i Skippergata flyttes?

SKIPPERGATA: Ragnvald Erga (Ap), Inger Lise Erga (Frp) og Martin S. Håland (Sp) i utvalg for byutvikling er ikke fremmed for å flytte hus fra Skippergata, dersom det er mulig og nødvendig for å gi plass til både bil og buss. FOTO: Andreas Dirdal Kydland

Utvalg for byutvikling vil ikke under noen omstendigheter gå med på å stenge Skippergata for bilene. Nå vil de gjerne se nærmere på om noen av husene i nedre del kan flyttes.