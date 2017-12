Latinklasse får ingen drahjelp

STRID: Gruppeleder Thor Magne Seland (H) (t.v.) ber Pål Morten Borgli (Frp) og andre fylkespolitikere fra Sandnes om å kjempe for å beholde latinklassen på Sandnes vgs. Borgli viser til at det er nødvendig å kutte på grunn av svak fylkesøkonomi. FOTO: Trond Eirik Olsen

Latinklassen på Sandnes vgs. får ikke drahjelp av varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) i kampen for videre eksistens. Mye taler for at fylkestinget tirsdag vil fjerne støtten til faget.