FAU-leder på Ganddal frykter for minstekravet

KUTT: Ganddal skole er en av flere skoler som kjemper med det de har for å klare å levere minstekravet til sine elever.

Leder for FAU-utvalget på Ganddal skole fullroser ledelsen og lærerne, men frykter nå at den stramme økonomien vil føre til at skolen ikke klarer å dekke minstekravene.