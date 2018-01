Over 30 protesterte mot planlagt vindpark

PROTESTERTE: Rundt 30 personer møtte opp i forkant av formannskapsmøtet mandag. Flere av dem møtte med plakater. FOTO: Frode Olsen

Før formannskapsmøtet startet, hadde over 30 naboer til Vardafjellet Vindkraft møtt opp for å vise politikerne at de frykter støy fra det nye vindkraftanlegget.