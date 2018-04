 Positivt at Stanley Wirak blir med videre

UTBYTTE: Jonas Gahr Støre takket for invitasjonen han fikk av dem som benytter seg av Skeianetunet eldresenter. Partilederen håndhilste på alle, og tok seg god til flere samtaler. FOTO: Frode Olsen

Partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, er glad for at Stanley Wirak har bestemt seg for å stille til gjenvalg til kommunevalget i 2019.