Rådhuset solgt bak lukkede dører

LUKKET MØTE: Ordfører Stanley Wirak (Ap) måtte lukke dørene da formannskapet diskuterte for og i mot salg av rådhuset. FOTO: Frode Olsen

Medlemmene satt sammen godt halvannen time for å diskutere om de skulle godta budet på rådhuset som ble gitt av Base Property AS. Diskusjonene for og i mot salget hadde kommunens rådmann og administrasjon valgt å unndra offentligheten.